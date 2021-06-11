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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Kritik ismin eşi de yakalandı

11.06.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Yakalananlar arasında "Futbolda şike kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç da yer alıyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Kritik ismin eşi de yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ya da üye oldukları belirlenen ve farklı soruşturmalardan aranan 9 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

KRİTİK İSMİN EŞİ DE VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen 7 ilçedeki 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında "Futbolda şike kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç'ın da bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

Eski Şube Müdürü Nazmi Ardıç

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ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı soruşturmalardan aranması olan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro, 1500 liralık market alışveriş kartı ve "F" serisi 1 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. (AA)

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