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İstanbul'da Filistinli iş insanına susturuculu silahla saldırı! Koruması da yaralandı, araçtaki Filistinli hayatını kaybetti

19.08.2024 01:20
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Filistinli bir iş insanına susturuculu silahla saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan iş insanı ve koruması yaralandı. Araçta bulunan Filistinli bir başka kişiyse yaşamını yitirdi.

Kağıthane'de düzenlenen silahlı saldırı sonrası Filistinli iş insanının durumu ağır. Adam hastaneye kaldırılırken saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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SUSTURUCULU SİLAHLA VURDULAR

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş adamına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı.

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DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin silahlı saldırı
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