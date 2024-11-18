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  4. İstanbul'da film gibi kuyumcu soygunu! Bodrum katındaki duvarı deldi, kilolarca altını çalıp kaçtı

İstanbul'da film gibi kuyumcu soygunu! Bodrum katındaki duvarı deldi, kilolarca altını çalıp kaçtı

18.11.2024 16:36
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18.11.2024 16:36
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İstanbul Güngören'deki film gibi bir soygun gerçekleşti. Bir apartmanın bodrum katındaki duvarı delerek kuyumcuya giren soyguncu, 10 kilogram altın çaldı. Olayın ardından Kocaeli'ne kaçan soyguncu Kartepe'de yakalandı. Yapılan aramalarda 20 bin 500 dolar para ele geçirildi.

Güngören'deki soygun 28 Ekim'de Güven Mahallesi Menderes Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanda gerçekleşti. Apartmanın bodrum katında alttan duvarı delen soyguncu 10 kilogram altın çaldı.

İŞ YERİNE GELİNCE SOYULDUĞUNU ANLADI

Sabah kuyumcu dükkanına gelen iş yeri sahibi altınların olmadığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı görevliler olay yerinde inceleme yaptı.

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Yapılan çalışmalarda, Camii Sokak bulunan apartmanın bodrum katında alttan duvar delinerek kuyumcunun kasasına ulaşıldığı, alt taraftan altınların alınarak hırsızlığın gerçekleştirildiği anlaşıldı.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST KALDI

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Mevlüt A, A. A., M. A 11.10.2024 günü yapılan müşterek çalışma sonucu Kocaeli ili Kartepe ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında 20 bin 500 Dolar,1 adet müştekiye ait su yolu bileklik, 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Mevlüt A. isimli şüpheli tutuklandı. Mevlüt A'ya olay sonrası yardım eden A. A., M. A., isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın soygun
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