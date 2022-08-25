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  4. Film gibi olay kamerada! İntihar zannedip telefona sarıldılar, gerçek bambaşka çıktı

Film gibi olay kamerada! İntihar zannedip telefona sarıldılar, gerçek bambaşka çıktı

25.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evinde kilitli kalan yaşlı bir kadın, odasında birleştirdiği bez parçalarını aşağıya sarkıtarak 2. kattan inmek istedi. Kadını pencerede gören vatandaşlar, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından camdan kurtarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Şaşkına çeviren olay, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun seneler Almanya’da çalıştıktan sonra kesin dönüş yaparak Türkiye’ye gelen Firdevs Demir, semtteki bir binada yaşamaya başladı. Yalnız başına kaldığı dairesinde sabah saatlerinde odada kilitli kaldığını söyleyen kadın, bez parçalarını birleştirip 2. kattan aşağıya sarkıttı.

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BEZ PARÇALARINI BİRLEŞTİRİP İNMEK İSTEDİ

Kadın ardından pencereye çıkarak bezlere tutunup inmek istedi. Kadının o esnada pencerede gören vatandaşlar, intihar girişiminde bulunduğu düşünerek polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının düşme ihtimaline karşın hava yastığı açtı. Ekipler ardından pencerede asılı kalan kadının yanına merdiven aracı yardımıyla ulaştı.

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PENCEREDE ASILI KALINCA İTFAİYE KURTARDI

Kadını bir süre sakinleştirmeye çalışan ekipler ardından onu kurtararak pencereden daireye geri sokmayı başardı. Ardından yan odaya giren itfaiye ekipleri, odanın kilitli olduğunu fark edince pencereden kadının bulunduğu odaya girdi. Kapıların açılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, tedbir amaçlı Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan o ilginç anlar ise İHA kameralarına yansıdı.

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"GÜYA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Eser A., “Ben önce intihar ediyor sandım koştum geldim. Kendisinin de zaten akıl sağlığında sorun olduğunu düşünüyorum. Kilitli kaldığını söyleyip camdan aşağı atlamaya kalkmış. Tabi tehlikeli bir durum olduğu için itfaiye polis geldi. Evindeki bütün kapılarında 3 ayrı kilit olduğunu söylerler. O yüzden kapılar da açılamıyor. Büyük bir tehlike yaşandı. Ama sağ olsun itfaiye eri onu içeri soktu buradan sonrası polis ve sağlıkçıların işi belki bir hastaneye falan yatırırlar. Birkaç parça bezi birbirine bağlayıp koltuk değneklerini de ucuna bağlamış ve oradan ineceğini söylemiş. Mahalledekilere ‘Ben buradan atlıyorum siz beni tutun, ilaç içmem lazım suyum yok’ diye bağırmış. Akıl sağlığının çok da yerinde olmadığını anlayabiliriz. Güya kaçmaya çalışmış. Normalde kimseyi evine almayan, 3 ayrı kilidi olan bir hanım. Filmlerden etkilenmiş gibi gözüküyor. Bu kadar şeyin arasında bunu akıl edebilmesi de iyi ama sonucu çok kötü olabilirdi. İnsanların ona bağırmasıyla durdu yoksa kendini aşağı atacaktı. Neyse ki şimdi durumu iyi. 80’li yaşlarında diye biliyorum. Almanya’da yaşamış, çok çileler çekmiş, parayı zorlukla kazanmış. Belki de paraya düşkünlüğü bundandır, bu yüzden bu çelik kapıları yaptırmıştır. Bazen çatılara çıkıp bir şeyler falan da atıyor, çok normal davranışları yok. Burada da yalnız yaşıyor, kimseyi almıyor yanına” dedi.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Sarıyer
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