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  4. İstanbul'da film sahnelerini aratmayacak olay! Polis amirinin üstüne atladı, ateş açtı...

İstanbul'da film sahnelerini aratmayacak olay! Polis amirinin üstüne atladı, ateş açtı...

10.07.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da turistleri hedef alan gasp çetesinin peşine düşen Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üzerine atlayarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Gaspçı polis amirine silah çekip ateş etti fakat silah tutukluk yaptı. Aksiyon filmlerini aratmayacak olay saniye saniye kameralara yansıdı... İşte bütün ayrıntılar!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayacak olay! Polis amirinin üstüne atladı, ateş açtı...

İstanbul Okmeydanı'nda Cuma günü saat 15.00 sularında meydana gelen olayda 'turistlere silah çeken kişi var' ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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AMİR GASPÇILARIN ÜZERİNE ATLADI

İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı.

O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı.

Şüphelilerden biri silahını çekip polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

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SİLAH TUTUKLUK YAPINCA...

Şüphelilerin peşini bırakmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, sokak sokak kovalayarak iki şahsı kıskıvrak yakaladı.

Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve toplamda 14 adet suç kaydı olan Yusuf A. ile Hamza A.’nın ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gaspçıların cep telefonundan ise hedef aldıkları turistlerin fotoğrafları çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul gasp

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