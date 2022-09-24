İstanbul'da filmlere konu olacak soygun! "Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz"

İstanbul Esenyurt'ta, milyonlarca kişi tarafından izlenen soygun filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. İlçedeki bir sanayi sitesinin yöneticileri, böcek ilaçlaması yapması için bir firmayla anlaştı. İlaçlama günü geldiğinde ise başlarına gelen olaydan sonra "Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek örtbas etmeye çalıştılar...

İLAÇLAMA İÇİN BİR FİRMAYLA ANLAŞTILAR

İstanbul'un göbeğinde yaşanan akılalmaz soygun, "şeytanın bile aklına gelmez" dedirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, eylül ayı başında Esenyurt'taki bir sanayi sitesinin yönetimi, tüm iş yerlerine böcek ilaçlaması yapılması için bir şirketle anlaştı.

GÜVENLİĞİ BAYILTIP TIR'LARLA ÇALDILAR

Şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi. Ardından TIR'lar sanayiye sokuldu. Kıyafet, yiyecek gibi sitede stoklu tüm malları çalan hırsızlar kaçtı.

"SAYGIN İŞ ADAMLARIYIZ, TÜRKİYE'YE REZİL OLURUZ"

Durumu öğrenen site yönetimi, kamera görüntülerini izledikten sonra "Hepimiz saygın iş adamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı ve olay emniyete yansıtılmadı.

Ancak her ne kadar üstü kapatılmak istense de bu garip olay dışarıya sızdı ve yaşananlar özellikle iş dünyasının gündemine oturdu.

