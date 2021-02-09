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İstanbul'da fırtına! İDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal?

09.02.2021 07:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da fırtına! İDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Fırtına İstanbul'da etkili oluyor. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

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(AA)

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