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  4. İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

27.09.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 8 araca çarparak durabildi. Sürücünün arkadaşı Emrullah Maytalman, kaza sonrası araç sahiplerinin olay yerine gelerek kamyonda bulunan piknik tüpünü alarak sürücü Alper Karanfil'e saldırıldığını iddia etti.

İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

Olay, saat 00.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi Çeliktürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alper Karanfil yönetimindeki kuru bakliyat yüklü kamyon, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. İçerisinde sürücü ile birlikte bir yolcunun da bulunduğu kamyon, yol üzerindeki bir inşaat sahasını çevreleyen çarparak durmaya çalışsa da önce yol üstünde bulunan bir kamyona daha sonra ise park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

8 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kamyonun çarptığı bir araç domino etkisi oluşturarak 8 aracın zarar görmesine neden oldu. Kamyon sürücüsü Alper Karanfil, ‘’Aracın havası boşaldı. Rampanın başından inşaata girmeye çalıştım, giremedim. İşte sonuç bu. Fren çalışmadığı için inşaat sahasına girmeye çalıştım. Direğe de vurmuşum lambayı da kırmışım. Bendeki yaralanma daha önceden olan bir şey. Ben kendimi aşağıya attım, Allaha çok şükür bir şeyim yok. 8 araç zarar gördü’’ dedi.

PİKNİK TÜPÜYLE SALDIRDILAR

Sürücünün arkadaşı Emrullah Maytalman, kaza sonrası araç sahiplerinin olay yerine gelerek kamyonda bulunan piknik tüpünü alarak sürücü Alper Karanfil'e saldırıldığını iddia etti.

Kaza sonrası zarar gören araçlar, otomobil sahipleri tarafından çekilirken fren arızası giderilen kamyon olay yerinden kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güngören
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