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İstanbul'da gasp ve darp iddiası zanlıları hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de bir kişiyi gasp ve darp ederek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra hakimlikçe serbest bırakılan 2 kişi hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'da gasp ve darp iddiası zanlıları hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de 7 Temmuz'da 4 şüpheli, Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun aracına bindi. Selmo'yu dere yatağına götürerek bir süre darpeden şüpheliler, daha sonra Selmo'yu dere yatağına attı. Olayın ardından Muhammed Selmo, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Muhammed Selmo ifadesinde, Suriye vatandaşı olduğunu, olay günü aracıyla seyir halindeyken yolda bulunan ve simalarını mahalleden tanıdığı birkaç şahsın kendisine el işareti yaparak durdurduğunu ve aralarından birinin kendisine "aracı satıyor musun" diye sorduğunu aktardı.

Bu kişilere aracı sattığını söylediğini ifade eden Selmo, "Şahıslar araca bindikten sonra kafama silah dayadı, bu şekilde birkaç tur attık. Bana dere yatağına gitmemizi söylediler, ben de aracımı kullanarak gittim. Dere yatağına gittiğimizde bana ‘sen parayı nereden buluyorsun’ dediler. Ben de ‘çalışıyorum, iş yapıyorum’ dedim. Benden para istediler, para vermedim. Dövmeye başladılar. Zorla 5 bin 700 liramı, cep telefonumu, gümüş kolyemi aldılar. Aracımın aksesuarlarını kırdılar. Beni orada bulunan dereye attılar." dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Serkan K. ise Selmo'nun uyuşturucu sattığını iddia etti. Kendisiyle konuşmak için olay yerine gittiklerinde Selmo'nun üzerinden uyuşturucu madde düştüğünü öne süren Serkan K, "Biz kendisini karakola götüreceğimizi, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylemesini istedik. Bu arada bir arbede yaşandı ve müşteki dereye düştü. Dereye düştükten sonra pişmanlık yaşadığımız için ambulans, polis ve itfaiyeyi aradık." ifadelerini kullandı.

Olay yerine giderken Selmo'nun aracın bagajına konulmasına da onay vermediğini belirten Serkan K, "Ancak arkadaşlarım kendilerine karşı gelindiği ve küfür edildiği için bu şekilde bagaja koymaya çalıştılar. Müştekinin iddia ettiği gibi silah yoktu. Müştekinin parasını, telefonunu almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer şüpheli Kürşat Ç. de mahallede fazla gürültü olmaması için müştekinin aracına binerek dere yatağına gittiklerini öne sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

BAŞSAVCILIK'TAN İTİRAZ

Şüpheliler, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 22 Eylül'de şüpheliler Serkan K. ve Kürşat Ç.'nin tutuklanma taleplerini reddederek, haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Eylül'de şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 24 Eylül'de şüpheliler hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Olayla ilgili bir kişinin firari olduğu öğrenilirken, diğer bir kişinin tespit çalışmaları ise devam ediyor. (AA)

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