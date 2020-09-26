İstanbul'da gasp ve darp iddiası zanlıları hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de 7 Temmuz'da 4 şüpheli, Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun aracına bindi. Selmo'yu dere yatağına götürerek bir süre darpeden şüpheliler, daha sonra Selmo'yu dere yatağına attı. Olayın ardından Muhammed Selmo, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Muhammed Selmo ifadesinde, Suriye vatandaşı olduğunu, olay günü aracıyla seyir halindeyken yolda bulunan ve simalarını mahalleden tanıdığı birkaç şahsın kendisine el işareti yaparak durdurduğunu ve aralarından birinin kendisine "aracı satıyor musun" diye sorduğunu aktardı.

Bu kişilere aracı sattığını söylediğini ifade eden Selmo, "Şahıslar araca bindikten sonra kafama silah dayadı, bu şekilde birkaç tur attık. Bana dere yatağına gitmemizi söylediler, ben de aracımı kullanarak gittim. Dere yatağına gittiğimizde bana ‘sen parayı nereden buluyorsun’ dediler. Ben de ‘çalışıyorum, iş yapıyorum’ dedim. Benden para istediler, para vermedim. Dövmeye başladılar. Zorla 5 bin 700 liramı, cep telefonumu, gümüş kolyemi aldılar. Aracımın aksesuarlarını kırdılar. Beni orada bulunan dereye attılar." dedi.