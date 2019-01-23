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İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta devriye görevi yürüten gece bekçilerin bulunduğu sokağa atılan EYP'nin patlaması sonucu bazı araçlarda hasar oluştu.

İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

Esenyurt'ta gece bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Örnek Mahallesi'nde devriye görevi yürüten gece bekçilerinin bulunduğu sokağa, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından atılan pet şişe infilak etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü.Yapılan incelemede, infilak eden cismin, el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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Bekçi istanbul bomba saldırı

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