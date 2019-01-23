İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

Esenyurt'ta gece bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı girişiminde bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Örnek Mahallesi'nde devriye görevi yürüten gece bekçilerinin bulunduğu sokağa, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından atılan pet şişe infilak etti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü.Yapılan incelemede, infilak eden cismin, el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu
Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!
10 yaşında 26 ameliyat oldu yaşadıklarına dayanamayıp kendini astı
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum