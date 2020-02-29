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İstanbul’da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 03:32 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, otobüs ve metro seferlerinden sonra deniz ulaşımında da gece hizmet etmeye vermeye başladı. Şehir Hatları AŞ’ye ait vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.

İstanbul’da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu proje hayata geçti. İstanbul’da cuma ve cumartesi geceleri olmak üzere 4 iskeleden 2 yaka arası karşılıklı olarak seferler gerçekleştirilecek.

Yeni gerçekleştirilen uygulama kapsamında Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden Cuma ve Cumartesi gecesi seferler yapılacak.

Kadıköy iskelesinden saat 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55’te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş’a giderken Karaköy’den saat 01.50, 02.55, 04.05 ve 05.15’te hareket eden vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy’e gidecek.

Gece saatlerinde yapılan seferlerde vatandaşların vapurları yoğun olarak kullandığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul vapur deniz ulaşımı

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