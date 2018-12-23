İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

\u0130stanbul'un Ata\u015fehir il\u00e7esi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kul\u00fcb\u00fcne silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. Sald\u0131r\u0131da ilk belirlemelere g\u00f6re 5 ki\u015fi yaraland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yor\u0130lber Ortayl\u0131'dan TRT dizisine tepki: B\u00f6yle bir Abd\u00fclhamid yokOtoyol magandas\u0131 faciaya sebep oldu: \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var!
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