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İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 05:04 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Ayrıntılar birazdan...

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