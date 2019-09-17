HABER

İstanbul’da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 07:27 | Son Güncelleme

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da gece metrosu uygulamasından yaklaşık 50 bin kişinin faydalandığını söyledi.

İstanbul’da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde vaatlerinden olan 24 saat ulaşım İstanbul’da hayata geçti.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gece ulaşımıyla ilgili son bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu.

Ongun, “İstanbul’da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin'e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi. Cumartesi gecesi: 28.269 kişi” ifadelerini kullandı.

twt


Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Kadıköy'de uyuşturucu operasyonuKadıköy'de uyuşturucu operasyonu
Kadıköy'de 35 adrese baskın! Çok sayıda gözaltıKadıköy'de 35 adrese baskın! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gece metrosu İBB Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Takipçileri bu sefer de sütyene takıldı

Takipçileri bu sefer de sütyene takıldı

IŞİD lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı!

IŞİD lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

Kadıköy'de 35 adrese baskın! Çok sayıda gözaltı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi

İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem

8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.