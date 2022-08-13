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İstanbul'da gece yarısı korkunç olay! Kafede kurşun yağdırdı

13.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kafede bir kadın silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay! Kafede kurşun yağdırdı

Olay, gece yarısı İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. 63 yaşındaki Mihriban Arduç, kafede Hakan Asilkan tarafından öldürüldü. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bir görgü tanığı "Biz köşede oturuyorduk, sonra kalktık buraya gelecektik. Tam gelirken silah sesi duyduk, ne oluyor derken insanlar kaçmaya başladı." dedi. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

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"İŞLETME SAHİBİ KARISINI VURMUŞ"

Görgü tanığı Derin Çınar Eke, “Biz köşede oturuyorduk, sonra kalktık buraya gelecektik. Tam gelirken silah sesi duyduk, ne oluyor derken insanlar kaçmaya başladı. Bazı insanlar mekanlara girerken bazıları kaçtı. Burada çalışan arkadaşlar söyledi, işletme sahibi karısını vurmuş. Burada garson olan arkadaşım var, tartışma çıktığında abi polisi mi arasak dediği sırada işletme sahibi karısını vurmuş” dedi.

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Mihriban Arduç ve Hakan Asilkan

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA-İHA

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cinayet kadın cinayeti İstanbul Kadıköy
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