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  4. İstanbul'da gece yarısı terör estirdiler! Bahçelievler'de silahlar susmadı: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gece yarısı terör estirdiler! Bahçelievler'de silahlar susmadı: 10 kişi gözaltına alındı

31.08.2024 13:43
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İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gece yarısı düzenlenen silahlı saldırı panik yaratmıştı. Saldırıdan birkaç saat önce de yine Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. İki saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'de gece yarısı adeta terör estiren kişiler yakalandı. Otomobille hastane önüne gelen şüpheliler 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakınını yaralamıştı.

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HASTANE ÖNÜNDE YARALANIP HASTANEYE ALINDILAR

Saldırı, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi ’Acil’ bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup saldırgan, hastanenin acil girişi önüne otomobille gelip silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, kurşunların hedefi olan 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis özel harekat, asayiş şube ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık personeli tarafından hastane içerisine alınarak müdahale edildi.

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HASTANEDE BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Hasta ve sağlık personellerinin büyük korku yaşadığı saldırıda kurşunlar hastane camları, acil girişinde bekleyen ambulans ve park halindeki bir araca isabet etti. Hastane önünde büyük çaplı güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri hastane içinde ve acil girişinde uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerini ararken saldırının kime düzenlendiği ile ilgili çalışma başlattı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gece 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

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Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

SAATLER ÖNCE BAŞKA SALDIRI: CAN KAYIPLARI DA VAR

Olaydan birkaç saat önce de yine Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

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Saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinden kaçtı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bahçelievler'de devlet hastanesi ve sokakta yürüyenlere yönelik iki saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler silahlı saldırı hastane
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