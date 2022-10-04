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  4. İstanbul'da gece yarısı yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı! '7.2 bekliyoruz'

İstanbul'da gece yarısı yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı! '7.2 bekliyoruz'

04.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün gece yarısı bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi. Büyükçekmece, Kumburgaz, Avcılar'da hissedilen ufak çaplı depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den net bir uyarı geldi! 'Küçük ama yeri bakımından önemli' diyen Görür, bölgede 7.2 şiddetinde deprem beklediklerini ifade etti.

İstanbul'da gece yarısı yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı! '7.2 bekliyoruz'

Dün sabah 01:57 saatlerinde İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu açıkladı. Deprem; Avcılar ve Silivri ilçelerinde de hissedildi. Deprem uzmanı Naci Görür'den sarsıntı sonrası uyarı geldi.

'MARMARA'DA 7.2 ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLİYORUZ'

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde 7.2 şiddetinde deprem beklediklerini Kumburgaz fay kolu üzerindeki 3.1 şiddetinde gerçekleşen depremin küçük ama yeri bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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