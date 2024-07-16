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  4. İstanbul'da geceleyin marina faciası: Acı haberin gelişini böyle beklediler!

İstanbul'da geceleyin marina faciası: Acı haberin gelişini böyle beklediler!

16.07.2024 09:58
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün gece marinada facia yaşandı. İddiaya göre bot ile tekne çarpıştı, botta bulunan Selçuk Mahanoğlu denize düştü ve kayıplara karıştı. Saatler sonra acı haber geldi.

İstanbul'da geceleyin marina faciası: Acı haberin gelişini böyle beklediler!

Marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu (41) hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kıyıya vurmuş halde bulundu.

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GECELEYİN BOT İLE TEKNE ÇARPIŞTI

Olay, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marinada meydana geldi. İddiaya göre, marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu(41) denize düştü. Denize düşen Mahanoğlu, yüzeye çıkamayarak kısa sürede gözden kayboldu.

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SAATLER SONRA ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine marinaya deniz polisi sevk edildi. Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

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Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mahanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mahanoğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası hastane morguna kaldırıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü bot tekne
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