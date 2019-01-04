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İstanbul Pendik'te gemi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 07:20 | Son Güncelleme

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürebilmek için müdahalede bulunuluyor. Yangın 'yaşam mahalli' denilen kamaraların bulunduğu bölgede çıktı. Gemideki 15 personel ise tahliye edildi.

Pendik açıklarında bir gemide çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, bir gemide yangın çıktığı ihbarı üzerine Pendik sahiline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ"

Yangın 'yaşam mahalli' denilen kamaraların bulunduğu bölgede çıktı. Gemideki 15 personel ise tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından deniz polisi ve sahil güvenlik görevlilerine durum bildirildi.

Ekiplerin gemideki yangını kontrol altına almak için denizden müdahalesi sürüyor.

yangın

Kaynak: İHA/DHA


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pendik gemi yangını

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