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İstanbul'da genç kızı, savcı Ayşe Gül Gürer kurtardı! Koluna girip sarılmaya çalıştı, 'Bu kız sevgilim' diyerek tacizini devam ettirdi

02.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 25 yaşındaki genç kız, yolda yürürken bir erkek koluna girip sarılmaya çalıştı. Kaçmak isteyen genç kız karşısına çıkan ilk taksiye binip yardım istedi. Genç kızın peşinden gelen şahıs "Bu kız benim sevgilim" diyerek tacizini sürdürmeye çalıştı. Takside yolcu olarak bulunan savcı Ayşe Gül Gürer'in durumu polise bildirmesiyle şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da genç kızı, savcı Ayşe Gül Gürer kurtardı! Koluna girip sarılmaya çalıştı, 'Bu kız sevgilim' diyerek tacizini devam ettirdi

Olay, 30 Haziran 2023 tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. K.K. yolda yürüdüğü esnada bir kişi arkasından gelerek koluna girdi. K.K. tepki göstererek kaçmak istedi ancak M.E. sarılmaya çalıştı. Bunun üzerine K.K. kaçarak karşısına çıkan bir taksiye bindi ve “Peşimde tanımadığım biri var. Lütfen bana yardım edin" dedi. O sırada yolcu olarak takside Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer bulunuyordu. Savcı Gürer yardım isteyen kadını taksiye aldı. Şüpheli M.E. ise taksiye gelerek K.K. için “Bu kız benim sevgilim, siz yalan söylüyorsunuz. Bana kimliğinizi gösterin" dedi. Savcı Ayşe Gül Gürer, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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SAVCI AYŞE GÜL GÜRER

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN YARDIM ETMEK İSTEMİŞ

M.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame olay anlatıldı. Şüpheli M.E. ifadesinde olay günü K.K.'nın alkollü olduğunu anlaması üzerine yardım etmek için geldiğini, tanıkların olayı yanlış anladığını iddia etti.

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İddianamede şüpheli ile K.K. arasında bir husumet bulunmadığı, K.K.'nın şüpheliyi sebepsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Şüphelinin K.K.'nın koluna girmesi, müştekinin onu uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen sarılmasının anlık eylemler olmadığı, süreklilik arz ettiği, bu nedenle eylemlerin sarkıntılık aşamasını aştığı kaydedildi.

17 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli M.E. hakkında “Cinsel saldırı" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

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İstanbul taciz
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