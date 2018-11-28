HABER

İstanbul'da gergin anlar! 'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de yolcu almaya giden UBER sürüsücü hayatının şokunu yaşadı. Sürücüyü gören taksi şoförü adama saldırıp "Cumhurbaşkanı'na meydan okuyorsunuz. Cumhurbaşkanı UBER yasak dedi. Utanmıyor musun?" diye bağırdı

Çekmeköy'de bir taksi şoförü,"Cumhurbaşkanı'na meydan okuyorsunuz. Cumhurbaşkanı UBER yasak dedi. Utanmıyor musun?"deyip UBER aracına saldırdı. Saldırı sonrası UBER sürücüleri ve taksi şoförleri Çekmeköy polis merkezinde toplandı. Polis merkezi önünde gergin dakikalar yaşanırken, polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıttı.

GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BDH 343 plakalı UBER aracı sürücüsü İsmail Erdemi, yolcu almak için durdu.

Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri arkadaşlarına destek olmak için polis merkezine akın etti. İki tarafta kısa sürede 60 ve 70 kişi olurken, burada gergin dakikalar yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıtırken, taraflar arası fiziksel bir kavga yaşanmadı.

"TEHDİT VE FİZİKİ BİR MÜDAHALE VAR"

Olay sonrası konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, tehdit ve fiziki bir müdahalenin olduğunu belirterek, "Yine taksici-UBER gerilimi yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi tüm taksici camiasına mal etmediğimiz bir durum, üç beş tane kendini bilmez diye tabir ettiğimiz kişiler arkadaşımıza saldırı gerçekleştirdi. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Karakola geldik arkadaşımıza destek olmaya, ifadelerin alınmasını bekliyoruz, şikayetçi olarak devam ediyor bu konu. Arkadaşımıza yolculuk esnasında 3-5 taksi şoförü aracının önünü keserek çeşitli hakaretler savuruyorlar, arabaya fiziki bir müdahale var. Yolcu için korku dolu anlar yaşandı, arkadaşımız da bu durumdan çok rahatsız. Bundan sonrası yargıda devam edecek" dedi.

Şahısların ifadeleri alındıktan sonra, taraflar olaysız bir şekilde dağıldı. İHA

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Korkunç ölüm! Sobada kıyafeti tutuştu, sonrası dehşete düşürdüKorkunç ölüm! Sobada kıyafeti tutuştu, sonrası dehşete düşürdü
Kuma intiharı davasında ceza artırım gerekçesi: Kadınlık onuru zedelendiKuma intiharı davasında ceza artırım gerekçesi: Kadınlık onuru zedelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uber taksici kavga

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
RTE taksicilere hoş görünmeye çalışıyor ama işin aslı başka,yani RTE taksicileri de kandırıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şok intihar girişimi! 'Babam bizi taciz ediyor'

Şok intihar girişimi! 'Babam bizi taciz ediyor'

Sinop'ta korkunç ölüm! Sobada kıyafeti tutuştu, sonrası korkunç

Korkunç ölüm! Sobada kıyafeti tutuştu, sonrası dehşete düşürdü

İğrenç olay! Genç kızla önce ormanda sonra otel odasında...

İğrenç olay! Genç kızla önce ormanda sonra otel odasında...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

Genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

Kadıköy - Pendik hattında minibüsçü terörü... Sürücü gözaltına alındı!

Kadıköy-Pendik minibüsünde büyük skandal!

Akçakoca'da ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Tarihi çapa...

Ağı çeken balıkçılar adeta donup kaldı! Limana akın ettiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.