İstanbul'da gergin anlar! 'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

Çekmeköy'de bir taksi şoförü,"Cumhurbaşkanı'na meydan okuyorsunuz. Cumhurbaşkanı UBER yasak dedi. Utanmıyor musun?"deyip UBER aracına saldırdı. Saldırı sonrası UBER sürücüleri ve taksi şoförleri Çekmeköy polis merkezinde toplandı. Polis merkezi önünde gergin dakikalar yaşanırken, polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıttı.

GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BDH 343 plakalı UBER aracı sürücüsü İsmail Erdemi, yolcu almak için durdu.

Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri arkadaşlarına destek olmak için polis merkezine akın etti. İki tarafta kısa sürede 60 ve 70 kişi olurken, burada gergin dakikalar yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıtırken, taraflar arası fiziksel bir kavga yaşanmadı.



"TEHDİT VE FİZİKİ BİR MÜDAHALE VAR"

Olay sonrası konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, tehdit ve fiziki bir müdahalenin olduğunu belirterek, "Yine taksici-UBER gerilimi yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi tüm taksici camiasına mal etmediğimiz bir durum, üç beş tane kendini bilmez diye tabir ettiğimiz kişiler arkadaşımıza saldırı gerçekleştirdi. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Karakola geldik arkadaşımıza destek olmaya, ifadelerin alınmasını bekliyoruz, şikayetçi olarak devam ediyor bu konu. Arkadaşımıza yolculuk esnasında 3-5 taksi şoförü aracının önünü keserek çeşitli hakaretler savuruyorlar, arabaya fiziki bir müdahale var. Yolcu için korku dolu anlar yaşandı, arkadaşımız da bu durumdan çok rahatsız. Bundan sonrası yargıda devam edecek" dedi.

Şahısların ifadeleri alındıktan sonra, taraflar olaysız bir şekilde dağıldı. İHA

