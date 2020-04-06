HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da giriş çıkış önlemleri! '15 dakikalık yol 4 saate çıktı'

İstanbul'da giriş çıkış önlemleri! '15 dakikalık yol 4 saate çıktı'

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri için İstanbul'un giriş ve çıkışları kapatılmıştı. Bölgedeki denetimleri sürdüren polis ekiplerinin kontrolünden geçmeyi bekleyen araçlar, trafik yoğunluğuna neden oldu. Öyle ki vatandaşlar, 15 dakikalık yolu 4 saatte aşmayı başardı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor. Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayanların şehirden çıkışına izin verilmedi. İzini olmayan sürücüler yan yoldan İstanbul'a döndürüldü. Sürücülerin denetim için beklemesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

"2 SAATTİR BEKLİYORUZ"

Servis aracından inerek kontrol noktasına kadar yürüyen Ali Turgut, "Kartal'da oturuyorum, Gebze'de Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyorum. Saat 07.20'den beri yollardayız. Yoğun trafik nedeniyle araçlar da havasız kaldığı için çıktık buraya kadar yürüdük. Uygulamanın ne olduğunu da öğrenmek için de buraya yürüdük. Daha kaç saat burada duracağımızı merak ettiğimiz için de araçlardan indik. Yaklaşık 1,5 saattir aynı yerde bekliyorduk, yarım saattir de buradayız. Yani 2 saat oldu" dedi.

"15 DAKİKALIK YOL 4 SAATE ÇIKTI"

Yaklaşık 4 saattir yolda olduğunu ifade eden Ogün Yalçınkaya ise, "Tuzla'dan geliyorum, Gebze'ye gideceğim. Yaklaşık 3,5 saat oldu, normalde 15 dakikada gidiyorum. Binlerce araç var, normalde 10 dakikalık yol, 4 saate varıyor. Bir de bunun dönüşü var. Kapatsınlar komple" şeklinde konuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Atatürk büstüne çirkin saldırı!Atatürk büstüne çirkin saldırı!
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs istanbul

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Koronavirüsü yenen hemşireler alkışlarla göreve döndü

İki hemşireden sevindiren haber! Alkışlarla göreve döndüler

Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı

Atatürk büstüne çirkin saldırı!

Alkollü sürücü şoku! Park etmeye çalışırken havuza düştü

Park etmeye çalışırken havuza düştü!

Koronavirüs için 200 TL'ye muska! Sahte hoca yakayı ele verdi

Koronavirüs için 200 TL'ye muska! Sahte hoca yakayı ele verdi

Korkutan uyarı! '60'a yakını kurudu, diğerleri tehlikede'

Korkutan uyarı: Kalanlar da tehlike altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.