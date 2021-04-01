İstanbul'da gizli tarih: Bir kum tabakasını temizledikten sonra izler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea antik yerleşkesinde araştırmalar yapan Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bilimin Aydınlattığı Tarihi İle Avcılar’ konulu online çalıştaya bir grup bilim insanı ile katıldı.

Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar’ın Küçükçekmece Gölü, Marmara Denizi ve akarsular üzerine kurulmuş çok zengin bir coğrafyada bulunduğunu belirtirken, “Avcılar’a hayat veren en önemli nokta Küçükçekmece Gölü ve bunun kıyıları. Tabii ki Avcılar hem deniz, göl ve nehrin birleştiği en güzel coğrafyalardan birine kurulmuş. Bu coğrafyanın çok uzun bir geçmişi var. 800 bin yıl öncesine kadar uzanan geçmişin kanıtlarını biz hemen gölün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası’nda geçmişte yapılan kazılarda tespit edildi” dedi.

İSTANBUL’DAKİ İLK TARIM ALANI

Doç. Dr. Aydıngün, bölgedeki Yarımburgaz Mağarası’nda ve Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde yaptıkları araştırmalarda buldukları tarımsal taş aletlerle bölgenin İstanbul’daki ilk tarım alanı olduğunu belirlediklerini söyledi. Doç.Dr. Aydıngün, bölgede 9 bin yıllık tarım aletlerinin yanı sıra aletlerin üretildiği hammaddeleri bulduklarını vurguladı.