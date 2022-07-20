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İstanbul’da gizli tünel, defineciler keşfetti! Küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

20.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Üsküdar’da keşfedilmemiş gizli tünel definecilerin hedefi haline geldi. Bir ucu Çengelköy diğer ucu Kuzguncuk’tan çıkan tünelle ilgili iddialar ise çok konuşulacak. İddiaya göre tünelden küpler dolusu altın ve sikkeler çıkmış olabilir… İşte İstanbul’daki gizli tünelle ilgili haberin detayları…

İstanbul’da gizli tünel, defineciler keşfetti! Küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’daki gizli tünelle ilgili define iddiası çok konuşulacak. Üsküdar’da, asırlar öncesinden kazıldığı tahmin edilen ve günümüzde hala var olan bir gizli tüneli defineciler tahrip etti. Bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek tünelde ilerledi. Definecilerin talan ettiği tünelden küpler dolusu altın ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.

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‘TARİHİ ESERLERİ VE SİKKELERİ ÇALMIŞ OLABİLİRLER’

Üsküdar’da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel definecilerin tahribine uğradı. İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.

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Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler. Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.

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'DEFİNECİLER ÇOK PROFESYONELCE MAĞARAYI YAĞMALAMIŞLAR'

Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak, “Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy’den Kuzguncuk’a çıkıyor. İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var. Tuzaklar patlatılarak etkisiz hale getirilmiş. Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
define İstanbul Üsküdar sikke
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