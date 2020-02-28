İstanbul'da gönüllü balıkçılar mültecileri taşımaya hazır

Suriye’nin İdlib kentine dün akşam rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 33 Türk askeri şehit oldu. Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına yürümeye başladı. Çanakkale, Balıkesir ve Muğla’daki bazı göçmenler ise şişme botlarla Avrupa’ya gitmek için Yunan adalarına gitmeye başladı. Bu kapsamda İstanbul Rumeli Feneri’nde gönüllü balıkçılar mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. Gönüllü balıkçılar izin verilmesi halinde mültecileri seve seve Avrupa’ya götürebileceklerini ifade etti.

'BURADAN SEVE SEVE GÖTÜREBİLİRİZ'



Mültecileri götürmek için gönüllü olabileceğini söyleyen Resul Çalık, “Öyle yardımcı oluruz ki hem de seve seve. Buradan seve seve götürebiliriz. Devlet bunu serbest ettiyse memleketimize yararlıysa ona seve seve katılırız. Onlar da gitsin rahat etsinler, biz burada Suriyeli kardeşlerimize yeterince güzellik yaptık. Şimdi madem devlet izin verdi, Ege’den gidiyor, bunlar oluyor. Yol veririz” dedi.