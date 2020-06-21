İstanbul'da Güneş tutulması

Halkal\u0131 bir \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fen g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 Asya b\u00f6lgesinden net bir \u015fekilde izlendi. \nT\u00fcrkiye'de saat 06.45'te ba\u015flayan tutulma g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. \u0130stanbul'da da 7.53'te ba\u015flayan tutulma k\u0131smen izlenebilirken 1.5 saat s\u00fcrd\u00fc.\n\nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREbru \u015eall\u0131 ile U\u011fur Akku\u015f'un moral tatiliKald\u0131r\u0131mdaki mezar dikkat \u00e7ekiyor! Ge\u00e7enler dua ediyor ama...Kurban Bayram\u0131 ikramiyesi erken verilecek mi?