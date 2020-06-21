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İstanbul'da Güneş tutulması

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bugün gerçekleşen güneş tutulması, İstanbul'dan da kısmen izlenebildi. Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da Güneş tutulması

Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi.

Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü.

İstanbul'da Güneş tutulması

DHA

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