HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da güpegündüz dehşet! Taksicinin arkasından ateş açtı

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Taksicinin arkasından ateş açtı

02.09.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da, bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Taksicinin arkasından ateş açtı

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı.

YARALANAN OLMADI

Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti. Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Sokak ortasında silahlı saldırı! Sırtından vurup kaçtıSokak ortasında silahlı saldırı! Sırtından vurup kaçtı

dad

w

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladıTüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladı
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
Fenomenlere laf atınca ortalık karıştı! "Sen bizi tanıyor musun?"Fenomenlere laf atınca ortalık karıştı! "Sen bizi tanıyor musun?"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü

Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.