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İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Sultangazi’de yabancı uyruklu 4 kişi, gasp için yabancı uyruklu işçilerin yaşadığı eve girdi. Evde bulunan işçilerin ellerini ve kollarını bağlayan zanlılar, bir işçiyi bıçakladıktan sonra telefon ve paralarını gasp etti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu 4 kişi, evlerine girdikleri 2 Pakistanlı şahıstan birini önce bıçakladı, sonra her ikisini bağlayıp, telefonları ile 800 TL paralarını gasp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs alt boşluğundan bıçaklanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Şiraz Khan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Bıçaklanan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan Pakistan uyruklu Noor Muhammed(28) isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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