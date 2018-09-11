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Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde bugüne kadarki en kapsamlı "Güven ve Huzur" operasyonu gerçekleştiriliyor. Kritik noktalarda ve özellikle okul çevrelerinde denetimler yapan güvenlik güçleri, okulların açılmasına sayılı günler kala güvenliği tehdit edebilecek unsurları temizliyor. Bugüne kadar düzenlenen Güven ve Huzur Operasyonlarının en büyüğü olan operasyona 101 bin emniyet mensubu katılıyor.

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Güven Huzur-5 operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 101 bin güvenlik gücü, çok sayıda noktada uygulama gerçekleştiriyor. Uygulamaya polis helikopteri de katılıyor.

2018 yılı içinde beşinci kez gerçekleştirilen bu operasyonu diğerlerinden ayıran özelliği ise kapsamı. Okulların açılmasına günler kala yapılan bu operasyona önceki Güven ve Huzur operasyonlarının yaklaşık 2 katı personel katılıyor.

HELİKOPTERLER HAVADAN DESTEK VERİYOR

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 İlde yapıldı.

İstanbul'da da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğünün katımıyla özellikle de 2018 Eğitim ve Öğretimin başlaması öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi adı altında uygulama gerçekleştirildi.

Denetim noktalarından birisi de Şişli Darülaceze Caddesi ve Kadıköy Kuşdili Caddesiydi. Polis ekipleri şüpheli görülen araçlar tek tek durdurulup araçlar ve kişiler didik didik aranıp GBT kontrolünden geçirildi.


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Anahtar Kelimeler:
"Güven ve Huzur" operasyonu istanbul operasyon güven ve huzur

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu haberi goren suclu sokaga cikarmi yapmayin haber operasyon bitsin oyle yapin
Huzur ve guvenden yikiliyoruz be .avrupa bizi kiskaniyi
suçlular kaçsın diyemi haber yapıyonuz ? yoksa vatandaşımı kandırıyorsunuz ?
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