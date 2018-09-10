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İstanbul'da hafriyat kamyonun damperi alt geçide çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Yenikapı Sahil Yolu'nda damperi alt geçide takılan hafriyat kamyonu devrildi.

İki kişi yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı.

kamyon

kapı

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istanbul hafriyat kamyonu trafik Kaza Yenikapı Sahil Yolu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şu Damper işine bi çözüm bulunsun Damper tamamen kapalı olmadan bu Araçlar çalışmasin ve bu şekilde çalışmayan araçlar trafikten men edilsin kaçıncı kaza bu avcilardaki kazayi ne çabuk unuttuk
şöförün geri zekalılığı
kamyon tır beton mikseri kullananlar araç kullanırken hiç dikkat etmiyor
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