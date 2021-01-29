HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hafta sonu kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! (İBB trafik durumu)

İstanbul'da hafta sonu kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! (İBB trafik durumu)

29.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde oluşmaya başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik havadan görüntülendi

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.

İHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.23 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda sokağa çokta kısıtlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş, yoğunluk zaman zaman yüzde 80'lere kadar çıkmıştı.

Öte yandan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

1

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeliİstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli
Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Kübra Par ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi

Kübra Par ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Savcı mütalaasını açıkladı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Gözaltına alınan tuğgeneralin mahrem imamlarla görüştüğü ortaya çıktı

Gözaltına alınan tuğgenaralle ilgili yeni gelişme

Dikkat! Meteoroloji'den 5 bölge için kritik fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 5 bölge için kritik fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da esnafla sohbet etti, balık aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.