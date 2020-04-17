İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma nasıl olacak? İmamoğlu açıkladı

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarının hangi saatlerde hizmet vereceğine dair açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Buna göre, toplu taşıma kullanımının sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğu bir kez daha belirtildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının diledikleri saatlerde özel servis sağlanacağı da belirtildi.

İşte İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma düzenlemesi:

Hemşehrilerimizin dikkatine❗❗❗



Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul'daki toplu ulaşım seferleri şu şekilde olacaktır; pic.twitter.com/cn4CpmupZ1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2020



