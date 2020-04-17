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  4. İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma nasıl olacak? İmamoğlu açıkladı

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma nasıl olacak? İmamoğlu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında toplu taşıma araçlarının hangi saatlerde hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma nasıl olacak? İmamoğlu açıkladı

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarının hangi saatlerde hizmet vereceğine dair açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Buna göre, toplu taşıma kullanımının sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğu bir kez daha belirtildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının diledikleri saatlerde özel servis sağlanacağı da belirtildi.

İşte İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma düzenlemesi:


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