İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Mart ayının 2'si itibariyle uygulanmaya başlayan yeni normal adımlarının üzerinden 2 hafta geçti. Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararlar ile sokağa çıkma yasaklarında bir değişiklik olup olmadığı öğrenilecek. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni risk haritası ile birçok şehir alarm verirken risk haritasındaki renklendirme parametrelerinde değişikliğe gidildiği açıklanmıştı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile yeni normal adımları atılmaya başlandı. Bu adımlar sonucunda 81 ilde cumartesi günü olan sokağa çıkma yasakları kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesine karar verildi.

15 Mart tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında risk haritası tekrar değerlendirilecek ve atılacak adımlar netleşecek. Bu toplantı sonrasında İstanbul'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılabileceği gibi yeni kısıtlamalar da gelebilir.