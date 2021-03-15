İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Mart ayının 2'si itibariyle uygulanmaya başlayan yeni normal adımlarının üzerinden 2 hafta geçti. Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararlar ile sokağa çıkma yasaklarında bir değişiklik olup olmadığı öğrenilecek. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni risk haritası ile birçok şehir alarm verirken risk haritasındaki renklendirme parametrelerinde değişikliğe gidildiği açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile yeni normal adımları atılmaya başlandı. Bu adımlar sonucunda 81 ilde cumartesi günü olan sokağa çıkma yasakları kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesine karar verildi.
15 Mart tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında risk haritası tekrar değerlendirilecek ve atılacak adımlar netleşecek. Bu toplantı sonrasında İstanbul'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılabileceği gibi yeni kısıtlamalar da gelebilir.
Mart ayının başından itibaren yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. İstanbul, ilk koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunduğu için pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.
15 mart tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında ise yeni kararlar alınırsa İstanbul'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılabilir.
Güncel koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller şu şekilde:
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır
Güncel koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller şu şekilde:
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars
Güncel koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller şu şekilde:
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Güncel koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller şu şekilde:
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman