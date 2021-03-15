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İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

15.03.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz yıl vaka sayılarını azaltabilmek için uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasakları, 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gevşetilmeye başlandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında ise yeni normal adımlarının gidişatı ve sokağa çıkma yasaklarının durumu konuşulacak. Özellikle İstanbul'daki vakaların artış durumu sebebiyle İstanbul'un kırmızı illere girip girmeyeceği merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında bütün bu sorular yanıt bulacak.

Mart ayının 2'si itibariyle uygulanmaya başlayan yeni normal adımlarının üzerinden 2 hafta geçti. Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında alınacak kararlar ile sokağa çıkma yasaklarında bir değişiklik olup olmadığı öğrenilecek. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni risk haritası ile birçok şehir alarm verirken risk haritasındaki renklendirme parametrelerinde değişikliğe gidildiği açıklanmıştı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile yeni normal adımları atılmaya başlandı. Bu adımlar sonucunda 81 ilde cumartesi günü olan sokağa çıkma yasakları kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesine karar verildi.

15 Mart tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında risk haritası tekrar değerlendirilecek ve atılacak adımlar netleşecek. Bu toplantı sonrasında İstanbul'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılabileceği gibi yeni kısıtlamalar da gelebilir.

İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Mart ayının başından itibaren yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. İstanbul, ilk koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunduğu için pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

15 mart tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında ise yeni kararlar alınırsa İstanbul'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılabilir.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

  • Hafta sonu kısıtlamaları düşük ve orta riskli illerde kaldırılacak, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam edilecek.
  • Her akşam 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.
  • Orta ve düşük riskli illerde yerinde karar uygulaması ile ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak.
  • Bütün illerde 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak.
  • Restoran, kafe, kafeterya ve lokantalar çok yüksek riskli iller dışında akşam 19.00'a kadar %50 kapasite ile faaliyet gösterebilecek.
  • Halı saha ve havuzlar düşük riskli illerde %50 kapasite ile akşam 19.00'a kadar faaliyet gösterebilecek.
  • Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ile 21 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süreleri arttırılacak.

İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller şu şekilde:

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller şu şekilde:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller şu şekilde:

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

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sokağa çıkma yasağı Koronavirüs risk haritası

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