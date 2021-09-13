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  4. İstanbul’da hafta trafikle başladı! Yoğunluk yüzde 55’i gördü

İstanbul’da hafta trafikle başladı! Yoğunluk yüzde 55’i gördü

13.09.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, haftanın ilk iş gününe trafikle başladı. Erken saatlerden itibaren yoğunlaşmaya başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yüzde 55'e ulaştı. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da hafta trafikle başladı! Yoğunluk yüzde 55’i gördü

İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞ ÇİLESİ

Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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İHA

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İstanbul
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