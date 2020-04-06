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  4. İstanbul'da haftanın ilk iş günü! Toplu taşımada maske kuralına uyuluyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü! Toplu taşımada maske kuralına uyuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 08:39 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımada 'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti. Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş," Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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