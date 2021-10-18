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  4. İstanbul'da haftanın ilk iş günü yağmur trafiği felç etti! Durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü yağmur trafiği felç etti! Durma noktasına geldi

18.10.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, yeni bir haftaya trafikle başladı. Etkili olan yağışlarla birlikte yoğunluk oluşan trafik, yüzde 60'lara ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü yağmur trafiği felç etti! Durma noktasına geldi

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

YÜZDE 60'A ULAŞTI

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

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İHA


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