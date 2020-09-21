İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam geldi mi?

Halk ekmeğe zam geldi mi sorusu gündemin en çok merak edilen sorularından bir tanesi oldu. Bu nedenle İstanbul halk ekmek fiyatı 2020 güncel durumu merakla araştırılıyor. Son olarak İstanbul’da halk ekmeğin fiyatına %33 zam yapıldı. İşte güncel fiyatlar...

İstanbul’da 250 gram normal ekmeğe 25 kuruşluk bir zam geldi. İstanbul Halk Ekmek fiyatlarında yaşanan değişimle beraber 75 kuruş olan normal ekmeğin fiyatı 1 TL oldu. Tam buğday ekmek ise 3.40 TL’den 5 TL’ye çıktı. Halk ekmek fiyatları 2020 yılı için önemli bir değişim yaşadı. Organik buğday ekmeği 4.75 TL’den satılırken 6 TL’ye yükseldi. Organik buğday unu da 5.50 TL’den satılırken artık 7 TL’den satılacak. Normal ekmeğin yanı sıra kepekli ekmeğin fiyatı da 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.

HALK EKMEK FİYAT LİSTESİ 2020