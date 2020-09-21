İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam geldi mi?

Halk ekmeğe zam geldi mi sorusu gündemin en çok merak edilen sorularından bir tanesi oldu. Bu nedenle İstanbul halk ekmek fiyatı 2020 güncel durumu merakla araştırılıyor. Son olarak İstanbul’da halk ekmeğin fiyatına %33 zam yapıldı. İşte güncel fiyatlar...
İstanbul’da 250 gram normal ekmeğe 25 kuruşluk bir zam geldi. İstanbul Halk Ekmek fiyatlarında yaşanan değişimle beraber 75 kuruş olan normal ekmeğin fiyatı 1 TL oldu. Tam buğday ekmek ise 3.40 TL’den 5 TL’ye çıktı. Halk ekmek fiyatları 2020 yılı için önemli bir değişim yaşadı. Organik buğday ekmeği 4.75 TL’den satılırken 6 TL’ye yükseldi. Organik buğday unu da 5.50 TL’den satılırken artık 7 TL’den satılacak. Normal ekmeğin yanı sıra kepekli ekmeğin fiyatı da 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.
HALK EKMEK FİYAT LİSTESİ 2020
- Altın Bahar ( Kuru Domatesli ) 70 gr: 1,75 TL (kdv dahil)
- Altın Bahar ( Kuş Üzümlü ) 70 gr: 1,75 TL (kdv dahil)
- Normal Ekmek 250 gr: 1,00 TL (kdv dahil)
- Kepekli Ekmek 250 gr: 1,00 TL (kdv dahil)
- Akdeniz Ekmeği (Sade, Kepekli ve Tuz İlavesiz) 50 gr: 0,30 TL (kdv dahil)
- Akdeniz Ekmeği ( 4'lü ) 200 gr: 1,25 TL (kdv dahil)
- Akdeniz Ekmeği ( 8'li ) 400 gr: 2.50 TL (kdv dahil)
- Tam Buğday Unlu Ekmek 50 gr: 0,35 TL (kdv dahil)
- Çavdarlı Ekmek 400 gr: 5,00 TL (kdv dahil)
- Çölyaklılar için Glutensiz Ekmek 50 gr: 0,50 TL (kdv dahil)
- Çölyaklılar için GNK 1000 gr: 12,50 TL (kdv dahil)
- Düşük Proteinli Glutensiz Ekmek: 50 gr: 0,50 TL (kdv dahil)
- Düşük Proteinli GNK 1000 gr: 12,50 TL (kdv dahil)
- Çok Tahıllı Ekmek (Tahıl Ambarı) 500 gr: 6,00 TL (kdv dahil)
- Sandviç Ekmeği ( 70 g5 ) 350 gr: 4,00 TL (kdv dahil)
- Tam Buğday Unlu Sandviç Ekmeği 400 gr: 4,00 TL (kdv dahil)
- Çavdarlı Sandviç Ekmeği 400 gr: 4,00 TL (kdv dahil)
- Hamburger Ekmeği 350 gr: 4,00 TL (kdv dahil)
- Tost Ekmeği ( 670 g ) 670 gr: 5,00 TL (kdv dahil)
- Light Tost Ekmeği 500 gr: 5,50 TL (kdv dahil)
- Organik Tam Buğday Ekmeği 500 gr: 6,00 TL (kdv dahil)
- Tuz İlavesiz Tam Buğday Unlu Ekmek 400 gr: 4,00 TL (kdv dahil)
- Tuz İlavesiz Çavdarlı Ekmek 400 gr: 4,00 TL (kdv dahil)
- Ruşeymli Ekmek 350 gr: 4,50 TL (kdv dahil)
- Tam Buğday Ekmeği 400 gr: 5,00 TL (kdv dahil)
- Çavdarlı Ekmek 50 gr: 0.35 TL (kdv dahil)