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İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:24 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir halk otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir sebepten alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan halk otobüsünün motor kısmı bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden otobüs şoförü aracı hemen durdurdu.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse kısa süre içerisinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüsün iç kısmında büyük hasar meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İçinde herhangi bir kimsenin bulunmadığı otobüste can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA

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