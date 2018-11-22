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İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

PİAR Araştırma Şirketi, Kasım ayı araştırma sonuçlarını açıkladı. Üç büyükşehirde SMS Online yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da AK Parti ile CHP başa baş gidiyor. İzmir sonuçları da dikkat çekti.

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Araştırmaya göre İstanbul'da AK Parti ciddi oranda oy kaybederken muhalafetin oyu Cumhur İttifakı'nın önünde. "Adaya bağlı kararsızlar" yüzde 19 ile 3. sırada.

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorularının yöneltildiği ankette AK Parti, yüzde 32.8 ile birinci parti. Hemen ardından gelen CHP'de oran yüzde 32.6. HDP yüzde 5 iken MHP yüzde 4.5, İyi Parti ise yüzde 3.1 oy alıyor.

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İZMİR

Olası bir genel seçimde İzmir'de de AK Parti-MHP toplamı yüzde 1,5 oranında oy kaybediyor.


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ARTIK ABBAS YOLCU...! YETER Kİ MUHALEFET ADAM GİBİ POLİTİKA ÜRETSİN VE BİRLİK OLSUN...
çok bekler akp chp birinci parti istanbulda
İnşallah doğrudur.
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