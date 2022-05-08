İstanbul'da hangi yollar kapanacak? 8 Mayıs 2022 Pazar gününe ilişkin valilikten yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette araştırma yapmaya başladı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki İstanbul'da hangi yollar kapanacak? 8 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? Valilikten yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK? 8 MAYIS 2022 PAZAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ifade edildi. Valilikten yapılan açıklamada alternatif güzergahlara da yer verildi.

8 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR HANGİLERİ?

8 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar;

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yer verilen alternatif güzergâhlar ise şu şekilde:

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.

