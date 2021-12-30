HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte alternatif yollar...

İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte alternatif yollar...

30.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’ndaki bazı caddeler, yılbaşı nedeniyle trafiğe kapalı olacak. İstanbul'da yeni yıl öncesi birçok ilçede önlemler dâhilinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenlemeye göre, bazı yollara da ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte alternatif yollar...

Yeni yıl öncesi İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’nda trafikte bazı önlemler alınacak.

DHA’da yer alan habere göre, bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; TIR, kamyon, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçlar giremeyecek.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Şişli'de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy'de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu'nda 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri ise şöyle;

Şişli'de kapanacak yollar; Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak

Alternatif Yollar: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.

Kadıköy'de kapanacak yollar; Osmanağa Mahallesi; Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

Caferağa Mahallesi; General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi, Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi, Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi, Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

Caddebostan Mahallesi; Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

Alternatif Yollar: General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu'nda kapanacak yollar; İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılacaktır. Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi

Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır. Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.

Alternatif Yollar: Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
PTT, kargolar, noterler çalışıyor mu?PTT, kargolar, noterler çalışıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'randevu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'randevu' açıklaması

Göğsünün yarısını açıkta bıraktı! "Çatlayacaklar"

Göğsünün yarısını açıkta bıraktı! "Çatlayacaklar"

Evli şarkıcıyla aşk iddiası! "Gizlice buluşup..."

Evli şarkıcıyla aşk iddiası! "Gizlice buluşup..."

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığına alınmadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığına alınmadı

El ve ayaklara dikkat! Omicron'da yeni belirti

El ve ayaklara dikkat! Omicron'da yeni belirti

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.