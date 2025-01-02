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  4. İstanbul'da haraç kavgası! Aynı iş yeri bir günde iki kez kurşunlandı

İstanbul'da haraç kavgası! Aynı iş yeri bir günde iki kez kurşunlandı

02.01.2025 13:12
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 13:12
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İstanbul'da bir iş yerinden 150 bin dolar haraç almak isteyen çete üyeleri aynı gün içinde 2 kez iş yerine kurşun yağdırdı. O anlar saniye saniye kaydedilirken görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Haraç isteyen çetenin kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen grup olduğu iddia edildi. 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'dan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. İş yerinden haraç almak isteyen çete üyeleri acımasızca kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralı olmazken emniyet ekipleri harekete geçti.

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BİR GÜNDE İKİ KURŞUN YAĞMURU

Haraç isteyen çete üyeleri gözüne kestirdikleri bir iş yerine bir günde iki kez kurşunladı. Görüntüler sosyal medyada yankı uyandırırken istenilen haracın 150 bin dolar olduğu belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Gözü dönen çete üyeleri yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ekol TV'de yer alan habere göre haraç için kurşun yağdıran çetenin ise 'Daltonlar' olduğu iddia edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan 3 saldırganın ise işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çete haraç saldırı
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