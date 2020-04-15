İstanbul'da hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymadılar, böyle yakalandılar

İddiaya göre Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, Fatih Mahallesinde seyir halinde gördükleri 34 KV 7518 plakalı bir otomobilden şüphelenerek, kontrol etmek için amaçlı durdurulmak istedi. Ancak araç ‘dur’ ihtarına uymayarak, ani bir manevrayla Mescit Sokak istikametine kaçtı. Aracın peşine takılan ekipler, siren ve megafon ile ‘dur’ ihtarını tekrarladı. Buna rağmen kaçmaya devam eden araçtan poşetle bir cisim atıldı. Bunun üzerine takibe devam eden ekiplere polis drone'u havadan destek verdi. Polisler kovalamaca sonrası aracı Poyraz Sokak üzerinde durdurdu. Araçtaki H.A., Y.O. ve Y.K. indirilerek, yere yatırıldı ve tedbir amaçlı kelepçelendi. Ekipler, yerde kelepçeli şahısların üzerini aradı. Belirlendi

Bu arada, araçtan atılan poşet de sokakta bulundu ve 22 gram uyuşturucu madde olduğu. Aracın içinde yere dökülmüş vaziyette ve Y.K.’nın üzerinde bir miktar uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu maddenin bonzai olabileceği öğrenildi.

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