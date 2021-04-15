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  4. İstanbul'da hareketli anlar: Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayan kişiyi yolcu teknesi kaptanı kurtardı

İstanbul'da hareketli anlar: Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayan kişiyi yolcu teknesi kaptanı kurtardı

15.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayarak intihar girişimde bulunan kişiyi, yolcu teknesi kaptanı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Unkapanı Köprüsü’nün demir korkuluklarına çıkan bir kişi, bir süre sonra kendisini denize attı. Bu sırada Haliç’te teknesinde yolculuk yapan kaptan Hasan Mutlu ise, suda çırpınan şahsı görünce hemen yön değiştirdi ve o tarafa yöneldi. Suda çırpınan şahsa yanaşan kahraman kaptan, bayılmak üzere olan şahsa ip fırlattı. İp yardımıyla şahsı teknesine çıkaran kaptan, bir can daha kurtardığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi kahraman kaptan Hasan Mutlu’ya teşekkür etti. İntihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken, şahsın suda çırpınması ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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