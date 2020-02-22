İstanbul'da hareketli anlar! Yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi 1146 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Hüseyin E., evinin önünde otomobilinden indiği sırada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yüzleri maskeli şüpheliler, bacağından yaraladıkları Suriyeli kişiyi olay yerine geldikleri otomobilin bagajına koyup kaçtılar. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Silahlı saldırının yaşandığı sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu.

Öte yandan, saldırı haberini alan aile, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaraladıkları Suriyeli'yi otomobilin bagajına koyan saldırganların kaçış anı bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerden saldırganların park halindeki otomobillere vurarak sokaktan kaçtığı görülüyor.

Mahalle sakini Mustafa Gençer, "Burada oturan bir arkadaş. Beyaz bir otomobil geliyor. Alışveriş yaptıktan sonra eve girerken otomobilden inip arkadaşı vuruyorlar. Kaç kişi yaptıklarını bilmiyoruz ama sürükleyip araca götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.

(DHA)



