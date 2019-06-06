İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Olay, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanının alarmının çalmasıyla güvenlik kameralarına bakan işyeri sahipleri, polisi arayıp içeride bir kişinin olduğunu bildirdi.

BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının bitişiğindeki tüm dükkanlar kontrol edildi. Güvenlik nedeniyle polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON YAPTI

Çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından kuyumcu dükkanına özel harekat ekipleri sevk edildi. İlk olarak kuyumcu dükkanına sis bombası atan polisler ardından dükkanın içine girdi. Özel Harekat ekiplerinin didik didik aradığı kuyumcu dükkanı boş çıktı.

POLİS OPERASYON YAPARKEN VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Kuyumcu dükkanının etrafında polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, vatandaşlar yaşananları adeta film izler gibi izledi. Özel harekat polislerinin içeri girdiği anlarda ise vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları saniye saniye görüntüledi.