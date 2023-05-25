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İstanbul'da hareketli dakikalar! Denize atladı, gözden kayboldu

25.05.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş sahilinde bir kişi denize atlayarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler olay yerine gelmeden, yorgun düşerek sahile tekrar döndüğü görülen kişiye vatandaşlar yardım etti. Denizden çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören Koray Çeperli, “Arkadaş sanırım alkollüydü. Buradan koşarak denize atladı. Denize açıldıktan sonra 15-20 dakika gözükmedi. Bizi de çok korkuttu" dedi.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Denize atladı, gözden kayboldu

Beşiktaş vapur iskelesinin yanından saat 23.30 sıralarında denize atlayarak uzun süre denizde kalan kişi, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

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VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Ekipler olay yerine gelmeden, yorgun düşerek sahile tekrar döndüğü görülen kişiye vatandaşlar yardım etti. Denizden çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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"BİZİ ÇOK KORKUTTU"

Olayı gören Koray Çeperli, “Arkadaş sanırım alkollüydü. Buradan koşarak denize atladı. Denize açıldıktan sonra 15-20 dakika gözükmedi. Bizi de çok korkuttu. Daha sonrasında biz ambulansı, polisi aradık. Sahil güvenlik geldi. Arkadaş kendisi yüze yüze buraya kadar geldi. Çok yorulmuştu, bitkindi. Daha sonra ambulans ekipleriyle hastaneye kaldırıldı" dedi.

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Kaynak: DHA

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