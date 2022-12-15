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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Dolandırıldım' dedi, intihar girişiminde bulundu

İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Dolandırıldım' dedi, intihar girişiminde bulundu

15.12.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da filmlerde oynatılma vaadiyle dolandırıldığını iddia eden bir kişi, intihar girişiminde bulundu. İkna çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişi ikna edildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Dolandırıldım' dedi, intihar girişiminde bulundu

Olay, İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. filmlerde oynatılma vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada TEM bağlantı yolundaki trafik durma noktasına geldi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu trafik levhasının üzerine çıkan kişi ikna edildi.

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GÖREN EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, gece 01.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi O-3 TEM bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi. Filmlerde oynatılacağı vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik tabelasının üzerine çıktı. Bunu görenler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafik levhasının üzerindeki gencin atlama ihtimaline karşı branda açtı.

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Apronda korkunç ölüm! Apronda korkunç ölüm!

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İkna çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik olayın sona ermesi ile tekrar normale döndü.

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(DHA)

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