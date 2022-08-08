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İstanbul'da hareketli dakikalar! Elde bıçak kendini balkona kilitledi, eve koçbaşıyla girildi

08.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, eşiyle tartışıp eline aldığı bıçakla kendini balkona kilitledi. Balkondan bağıran adamın sesleri üzerine vatandaşlar, polise haber verdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda eve koçbaşıyla giren ekiplerin çabası sonucunda ikna edilen Ramazan E. hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Elde bıçak kendini balkona kilitledi, eve koçbaşıyla girildi

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Silivri'de meydana geldi. Eşiyle tartışıp kendini balkona kilitleyen ve elinde bıçak olan bir kişi bağırmaya başladı. Sesler üzerine vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine gelen ekipler, Ramazan E.'yi ikna etmeye çalıştı. Ramazan E'yi ikna çalışmaları sonuç vermeyince eve koçbaşıyla girildi. Balkona gelen ekiplerin çabası sonucu ikna edilen Ramazan E., hastaneye kaldırıldı.

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ELDE BIÇAK BALKONA ÇIKIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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KOÇBAŞIYLA EVE GİRİLDİ

Polis ve itfaiye ekipleri, kendisini balkona kilitleyen Ramazan E.'yi indirmek için 4 saat uğraştı. Müzakereci polislerin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince, özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Aynı anlarda itfaiye ekipleri de balkondan atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Balkona gelen ekipler, bir süre de burada Ramazan E.'yi ikna etmeye çalıştı. 30 dakikalık ikna çabasından sonra elindeki bıçağı bırakan Ramazan E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri
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