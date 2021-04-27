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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar! Elinde bıçak banka şubesine girdi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Elinde bıçak banka şubesine girdi

27.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Elinde bıçak banka şubesine girdi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi. Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu. Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu. O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi. Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

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'GÜVENLİĞE SALDIRDI'

Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi.

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Kaynak: DHA

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İstanbul Beyoğlu

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