İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis ekipleri vurarak etkisiz hale getirdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Hamza Kaya isimli bir kişi husumetlisinin bulunduğu inşaata geldi. Husumetlisini inşaatta göremeyince yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırgan gelen polis ekiplerine de silah doğrulttu.

OMZUNDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kaya, polisin 'Silahını bırak' çağrısını dinlemeyerek kamyonetine binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. O esnada polis Kaya'yı omzundan silahla vurarak yaraladı. Polisin ihtarlarını dinlemeyen saldırganın kullandığı kamyonetin lastikleri de patlatıldı ancak Kaya kaçışını sürdürdü.

ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Patlak lastiklerle kaçmaya devam eden adam başka bir sokağa girip park halindeki otomobile çarpınca polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişinin çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu ortaya çıktı. Yaralanan Hamza Kaya olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüphelinin yakalandığı yerde esnaflık yapan Murat Çanga “Dükkandaydık biz. 3-4 el ateş edildi. Biz de bir panikle çıktık. Eczanenin önünde polisler yere yatırmıştı vatandaşı. Kamyonet vardı zaten orada. 3 el ateş edilmişti camdan lastiklerine falan. Çocuk bağırıyordu. Herhalde polise ateş edilmiş" şeklinde konuştu. (DHA)



